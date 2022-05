Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 03.05.22

Goslar (ots)

Verbrannter Plastikbecher löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Am Di., 03.05.22, gegen 12.00 Uhr, kam es in Langelsheim, Schlesier Str. zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Ein aufmerksamer Spaziergänger hörte die Alarmsignale eines Rauchmelders aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Da kein Wohnungsinhaber vor Ort war, alarmierte er die Feuerwehr. Diese brach die Wohnungstür auf und entdeckte als Ursache des Rauches einen verbrannten Plastikbecher auf der Herdplatte in der Küche. Die Wohnung wurde nach Durchlüftung wieder frei gegeben. Schaden entstand durch den Brand nicht.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell