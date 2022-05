Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 04.05.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Wilhelmsplatzes. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus Bornhausen geriet im Verlauf der abknickenden Vorfahrtstraße, vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalles, mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw einer Kalefelderin. Es entstand ein Sachschaden von ca. 750 Euro. Stunden später verstarb der 85-jährige Unfallverursacher im Krankenhaus, nach jetzigem Sachstand an den Folgen eines internistischen Notfalls.

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der L 466, im Bereich der Heberbaude, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Lkw-Führer geriet in Fahrtrichtung Rhüden, in einer Kurve, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 54-jährigen Mannes aus Rhüden. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zum verursachenden Lkw erbittet die Polizei unter 05381/9440.

Betrugsversuch

Am 03.05.22 erschien eine 77-jährige Seesenerin in der Dienststelle und zeigte an, einen Tag zuvor über den Messengerdienst "WhatsApp" eine Nachricht ihrer angeblichen Tochter bekommen zu haben. Die Tochter habe eine neue Telefonnummer und sei nur noch über diese zu erreichen. Da die Dame keine Tochter hat, fiel der Betrugsversuch auf. Die Dame erstattete Anzeige.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell