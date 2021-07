Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Delle am Auto hinterlassen

Unfallflucht

Gescher (ots)

Einen Schaden von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter bei einem Verkehrsunfall an einem silberfarbenen VW in Gescher hinterlassen. Zu dem Geschehen kam es am Mittwoch zwischen 16.15 und 19.30 Uhr auf der Straße Auf dem Brink. Das Verkehrskommissariat Ahaus erbittet Hinweise: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell