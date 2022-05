Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom Fr, 06.05.2022, 12:00 Uhr bis Sa, 07.05.2022, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Verkehrsunfall

-Betrunken gegen Baum gefahren- Groß Döhren/Weddingen - Am 07.05.2022, gegen 02:50 Uhr, befährt ein 21-jähriger Mann aus Liebenburg mit seinem Pkw die L510 von Groß Döhren nach Weddingen. Hier gerät er vermutlich aufgrund des Einflusses von Alkohol nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Durch großes Glück ist hier niemand verletzt worden. Während der Unfallaufnahme wird durch die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 1,04 Promille festgestellt. Gegen den Unfallverursacher werden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten.

Straftaten

-Berauscht auf E-Scooter unterwegs- Goslar - Am 06.05.2022 stellen die Beamten der PI Goslar gegen 09:30 Uhr ein Elektrokleinstfahrzeug in der Breiten Straße in Goslar fest, das offensichtlich nicht richtig versichert ist. Bei der anschließenden Kontrolle erhärtet sich dieser Verdacht. Zudem stellt sich heraus, dass der 60jährige Fahrzeugführer aus Salzgitter nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und darüber hinaus unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auch in diesem Fall werden die entsprechenden Strafverfahren gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

-Ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs- Goslar - Am 06.05.2022 gegen 13:00 Uhr wird ein 30-jähriger Langelsheimer in der Ordensritterstraße in Goslar/Oker mit seinem Pkw und Anhänger kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass der Fahrzeugführer lediglich die Fahrerlaubnisklasse B besitzt, jedoch BE besitzen müsste. Dem 30-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt und es wird gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

-Trickdiebstahl- Goslar - Am 06.05.2022 gegen 12:25 Uhr ist der 60-jährige Goslarer mit seiner 84-jährigen Mutter auf dem Jürgenohler Marktplatz unterwegs, als sie in der Unterführung des Hochhauses von zwei ihnen unbekannten Personen angesprochen werden. Die Frau und der Mann bitten um Wechselgeld und erkundigen sich nach dem Weg. Bereitwillig wechselt der 60-Jährige das Geld und gibt Auskunft. Kurze Zeit später stellt er dann das Fehlen seiner Geldbörse samt Inhalt fest.

Zeugen, die diesen oder die anderen Vorfälle beobachtet haben und sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Goslar unter 05321/339-0 in Verbindung zu setzen.

i.A. Simson, POK

