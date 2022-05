Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.05.2022

Goslar (ots)

Dörnten

-Einbruch in Vereinsheim

Ein bislang unbekannter Täter drang am Sonntag, 08.05.2022, zwischen 03:00 Uhr und 13:30 Uhr, gewaltsam in ein Vereinsheim in der Kunigunder Straße ein. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendete unter anderem eine Musikbox und Spirituosen. Der Gesamtschaden wird auf 1.000 geschätzt.

Personen, die in dem Tatzeitraum in der Nähe Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Jürgenohl

-Fahrrad entwendet

Im Zeitraum vom 25.04.2022 bis 08.05.2022 betrat ein bislang unbekannter Täter den Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße. Hier entwendete er ein abgestelltes, weißes Mountainbike mit Kettenschaltung und 21 Gängen der Marke BMW (siehe Foto).

Der Wert des Rades wird auf 300 geschätzt.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 05321 / 3390.

-Pkw zerkratzt

Am Samstag, 07.05.2022, zwischen 14:00 und 18:30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fond- und Beifahrertür eines im Teplitzer Weg abgestellten weißen Ford Kuga mit Goslarer Kennzeichen.

Die Höhe des Schadens wird auf 800 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar bittet um sachdienliche Hinweise unter der 05321 / 3390.

Langelsheim

-Verkehrsunfall zwischen PKW und Pedelec

Am 08.05.2022, gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Langelsheimer mit seinem PKW Audi die Schmiedestraße in Bredelem in Richtung Am Krautbusch.

Als er anschließend nach links in die Landstraße abbog, übersah er einen 79-jährigen Langelsheimer auf seinem Pedelec und stieß mit diesem zusammen.

Hierbei kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Braunschweig verbracht. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt.

Der PKW und das Pedelec wurden leicht beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

i.A. Brych, PK

