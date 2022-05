Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - Heyersum (TK) In der Zeit von Mittwoch, 11.05.2022, 05.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.05.2022, 20.20 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Kreuzstraße einzudringen. Dazu drückte er ein auf kipp stehendes Fenster auf und zerstörte ein dahinter befindliches Fliegengitter. Von einer weiteren Tatausführung sah der unbekannte Täter aus bisher nicht bekannten Gründen ab und entfernte sich unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

