Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vollsperrung der B6 im Berufsverkehr nach Verkehrsunfall

Hildesheim (ots)

Holle/ Heersum (web) Am heutigen Morgen, gegen 08:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 6, an der Kreuzung Höhe Heersum (L499) zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw.

Der 28jährige Führer des Sattelzuges aus Rumänien befuhr die B6 aus Rtg. Grasdorf kommend in Rtg. Hildesheim. Sein Ziel war die Brückenbaustelle "Wöhlertalbrücke". Um auf die L499 in Rtg. Dingelbe abzubiegen fuhr der 28jährige zunächst auf den Linksabbiegerstreifen (Abbiegestreifen in Rtg. Ortsmitte Heersum) und setzte von dort schließlich zum Abbiegen nach rechts auf die L 499 an. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 31jährige Frau mit ihrem PKW VW Golf die B6 unmittelbar hinter dem Sattelzug. Da der Sattelzug zunächst nach links auf den dortigen Abbiegestreifen fuhr, setzte die Fahrerin des PKW Golf ihre Fahrt in Rtg. Hildesheim fort. Als der Sattelzug dann plötzlich nach rechts abbog, befand sich der Pkw bereits neben dem Sattelzug. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Pkw wurde dabei mit der Front unter dem Saufliger "eingeklemmt". Die 31jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, konnte jedoch nach erfolgter Versorgung vor Ort verbleiben. Der im Pkw sitzende siebenjährige Sohn der Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Am Sattelauflieger entstand durch den Zusammenstoß nur geringer Sachschaden. Der Pkw VW Golf hingegen erlitt einen Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Endstellung die Fahrzeuge musste die Bundesstraße 6 vorübergehend gesperrt werden. Es kam zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen.

Gegen 09:40 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Zum Unfallgeschehen sucht die Polizei noch mögliche Zeugen. Insbesondere geht es dabei um die Frage, ob und wie der Sattelzugführer den Fahrtrichtungsanzeiger ("Blinker") gesetzt hatte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) zu melden.

