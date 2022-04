Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Pkw prallt gegen Baum

Leicht verletzt wurden fünf Insassen bei einem Unfall am Donnerstag bei Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr war eine 20-Jährige zwischen Hohenstaufen und Göppingen mit ihren vollbesetzten BMW unterwegs. In einer Rechtskurve im Bereich der Einmündung Wannenhof kam die Autofahrerin auf regennasser Fahrbahn von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich. In der Folge prallte der BMW gegen einen Baum und kam ca. zehn Meter abseits der Straße zum Stehen. Die Frau und ihre 17 bis 22-Jährigen Mitfahrenden konnten sich selbst aus dem Pkw befreien. Alle trugen leichte Verletzungen davon und kamen vorsorglich mit Krankenwägen in Kliniken. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Fahrzeug. Während der Bergung kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Das THW war neben den Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Fällung des Baumes eingesetzt.. Die Polizei Göppingen hat nun die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Beamten prüfen, ob der Pkw möglicherweise zu schnell unterwegs war. Dort sind 50 km/h erlaubt.

Hinweis der Polizei: Regen mindert die Bodenhaftung der Reifen, der Bremsweg wird länger und die Schleudergefahr größer. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen.

++++ 0663010

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111,

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell