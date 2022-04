Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Kind rennt über Straße

Nach einem Unfall am Donnerstag in Steinheim kam eine Zwölfjährige ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Bus war auf der Landstraße in Richtung Heidenheim unterwegs und hielt kurz vor 16.15 Uhr an der Bushaltestelle "Obere Ziegelhütte". Eine Zwolfjährige stieg aus dem Bus und rannte direkt über die Straße auf die gegenüberliegende Seite. Ein 25-Jähriger fuhr im selben Augenblick an dem Bus in Richtung Steinheim vorbei. Trotz eines Ausweichmanövers und Bremsung berührte der Opel das Kind noch. Das stieß gegen den linken Kotflügel. Mit leichten Verletzungen kam das Mädchen in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf und schätzt den Sachschaden an dem Auto auf etwa 1.000 Euro

++++0660821

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell