Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft München I und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart: Mehrfach gesuchte 28-Jährige festgenommen

Stuttgart/München (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am gestrigen Mittwochmittag (06.10.2021) im Stuttgarter Hauptbahnhof eine 28-jährige Frau festgenommen, nach der mit gleich mehreren Haftbefehlen gesucht worden war.

Aufgrund von Hinweisen durch die Kriminalpolizei München wurde die afghanische Staatsangehörige, die zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter reiste, bei der Ankunft eines ICE in Richtung München gegen 13:00 Uhr einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen die junge Frau drei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft München I wegen Diebstahls, sowie ein europäischer Untersuchungshaftbefehl ebenfalls wegen Diebstahl vorlagen.

Die in Deutschland wohnsitzlose Frau wurde daraufhin festgenommen und am heutigen Tage einem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, welcher den Untersuchungshaftbefehl aufrechterhielt und in Vollzug setzte. Bundespolizisten verbrachten die Frau daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt und übergaben ihr Kind in die Obhut des Jugendamts.

Da sich die Festgenommene nach derzeitigem Kenntnisstand zudem unerlaubt in Deutschland aufhält, erwartet die 28-Jährige nun außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts.

