Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter beleidigt und bedroht

Backnang / Stuttgart (ots)

Ein 29-jähriger Mann beleidigte und bedrohte am gestrigen Montagabend (04.10.2021) gegen 20:15 Uhr in einer S-Bahn auf der Fahrt nach Stuttgart einen Mitarbeiter des Prüfdienstes. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der mutmaßliche Tatverdächtige, ein 29-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Begleitung eines weiteren Reisenden mit der S-Bahn der Linie S4 von Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen sein. Bei einer Fahrkartenkontrolle durch den Prüfdienst konnte der Mann offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen, weshalb der 38-Jährige Bahnmitarbeiter für zivilrechtliche Ansprüche seine Personalien aufnahm. Hierbei kam es wohl zu einer verbalen Streitigkeit, in deren Verlauf der Tatverdächtige den 38-Jährigen beleidigt und bedroht haben soll. Nachdem der aggressive Fahrgast den Mitarbeiter offenbar auch körperlich bedrängte, soll ein Kollege des Geschädigten sowie weitere Reisende eingeschritten sein und den Mann zurückgedrängt haben. Kurz vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof zerschlug der Tatverdächtige wohl zudem eine Trennscheibe im inneren der S-Bahn mit der Faust und flüchtete anschließend beim Halt des Zuges mit seinem Begleiter aus der S-Bahn. Durch anschließende Maßnahmen alarmierter Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten noch vor Ort Hinweise erlangt werden, die auf den 29-Jährigen schließen lassen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung sowie der Sachbeschädigung ermittelt. Bei dem Vorfall wurden bisherigen Informationen zufolge weder die beteiligten Personen, noch weitere Fahrgäste im Zug verletzt.

