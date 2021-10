Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 21 Anzeigen nach Kontrolle von Polizei und Kreisveterinäramt - #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am Montagvormittag (04.10.2021) haben der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und das Kreisveterinäramt eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle durchgeführt. Im Mittelpunkt der Überprüfung am Maxi-Autohof in Wilnsdorf-Elkersberg standen das Lebensmittelrecht und der Tierschutz.

Zeitgleich wurde auch der Schwerlastverkehr auf Lenk- und Ruhezeiten einschließlich technischer Mängel kontrolliert.

Die Kontrolle führte zu insgesamt 21 Anzeigen. 11 Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie ein Verwarnungsgeld wurden im Zusammenhang mit den Lenk- und Ruhezeiten verhängt. Fünf weitere Anzeigen betrafen die Ladungssicherung. In fünf Fällen wurde zudem gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen (u.a. technische Mängel wie z. B. eine defekte Frontscheibe).

Aus Sicht des Kreisveterinäramtes kam es zu 2 schriftlichen Belehrungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell