Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Neun Fahrverbote am Wochenende - #polsiwi

Siegen-Wittgenstein (ots)

Am vergangenen Wochenende führte der Verkehrsdienst der Polizei Siegen-Wittgenstein mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch.

Bereits am Freitag wurden die Autofahrer auf der HTS in Siegen-Eiserfeld kontrolliert. 112 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell. Es gab 15 Ordnungwidrigkeitenanzeigen. Der Spitzenreiter fuhr mit 132 km/h bei erlaubten 80 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs erwarten den Fahrer mindestens zwei Punkte, 240 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot von vier Wochen.

Auch in Bad Laasphe-Bermershausen erfolgte eine Kontrolle am Freitag. Hier waren 52 Verkehrsteilnehmer zu schnell. Es gab drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die schnellsten PKW-Fahrer fuhren 88 bzw. 81 km/h. Laut Regelsatz des Bußgeldkatalogs gibt es dafür mindestens zwei Punkte, 160 Euro Bußgeld sowie ein vierwöchiges Fahrverbot.

Am gestrigen Sonntag (03.10.2021) kontrollierte der Verkehrsdienst auf der Hauptstraße in Erndtebrück-Schameder. 184 Fahrzeuge waren zu schnell; es gab 31 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sechs PKW-Fahrer waren dabei so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen.

