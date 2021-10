Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter angegriffen

Esslingen / Stuttgart (ots)

Ein 33-Jähriger hat am gestrigen Mittwochmittag (06.10.2021) in einem Regionalzug auf der Fahrt zum Stuttgarter Hauptbahnhof einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn angegriffen. Dem aktuellen Kenntnisstand zufolge soll der 33-Jährige gegen 13:30 Uhr mit einem Regionalzug von Geislingen an der Steige nach Stuttgart unterwegs gewesen sein. Bei der Fahrkartenkontrolle durch einen 34-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn auf Höhe des Esslinger Bahnhofs soll der somalische Staatsangehörige dann ein Ticket vorgezeigt haben, welches bisher jedoch noch nicht personalisiert worden war. Da er sich wohl weigerte dies zu tun und offenbar auch keine Angaben zu seinen Personalien machen wollte, informierte der Zugbegleiter die Bundespolizei über den Sachverhalt. Daraufhin soll sich eine verbale Streitigkeit zwischen den beiden Männern entwickelt haben, in deren Verlauf der polizeibekannte 33-Jährige den Mitarbeiter auch am Kragen gepackt haben soll, woraufhin dieser den aggressiven Fahrgast offenbaren zurückstieß. Eine alarmierte Bundespolizeistreife konnte den Tatverdächtigen bei dem Halt des Zuges am Stuttgarter Hauptbahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.

