Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 39-Jähriger wird verdächtigt, auf der HTS als Verkehrsrowdy einen Unfall verursacht zu haben -#polsiwi

Siegen/Kreuztal (ots)

Durch dichtes Auffahren und anschließendes Ausbremsen soll ein 39-jähriger BMW-Fahrer einen Verkehrsunfall auf der HTS verursacht haben.

Am Sonntagnachmittag (06.03.2022) gegen 15:20 Uhr war der 39-Jährige von der Autobahn BAB A 4 kommend über Kreuztal in Richtung Siegen auf der HTS unterwegs. Ebenfalls in dieser Richtung unterwegs waren ein 25-Jähriger und ein 28-jähriger PKW-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 39-jährige BMW-Fahrer in Höhe der Anschlussstelle Kreuztal dem 28-Jährigen dicht auf. Alle drei Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Nachdem der 25-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, überholte der 28-Jährige diesen und wechselte dann ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen. Der BMW-Fahrer soll dann beide überholt haben und anschließend dicht vor dem 28-Jährigen eingeschert sein. Direkt im Anschluss habe der 39-Jährige den BMW stark abgebremst. Der 28-jährige PKW-Fahrer habe dann einen Auffahrunfall nur noch durch schnelles Reagieren und starkes Abbremsen verhindern können. Dieser Vorgang soll in Höhe der Anschlussstelle Buschhütten stattgefunden haben. Im weiteren Verlauf fuhr der BMW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen weiter und traf kurz vor der Ausfahrt an der Anschlussstelle Siegen-Geisweid auf einen 52-jährigen Toyota-Fahrer. Diesem soll er auf dem linken Fahrstreifen wiederum dicht aufgefahren sein. Im weiteren Verlauf soll der BMW-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sein, überholte rechts den vor ihm fahrenden 52-Jährigen und scherte dann auf dem linken Fahrstreifen vor dem PKW-Fahrer ein. Auch diesen bremste er nach bisherigem Ermittlungsstand anschließend aus. Dem 52-Jährigen gelang es trotz sofortiger Bremsung nicht, ein Auffahren und damit eine leichte Kollision der beiden Autos zu verhindern. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Es entstand nur ein geringer Fahrzeugschaden.

Gegen den 39-jährigen BMW-Fahrer wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Nötigung ermittelt. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell