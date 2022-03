Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Widerstände gegen Polizei am Wochenende

Siegen (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu drei Widerständen gegen die Polizei.

Am Samstagmorgen (05.03.2022), gegen 10:50 Uhr, sind drei Polizeibeamte von einem 57-jährigen Kleinkraftradfahrer angegriffen worden. Die Beamten hielten den 57-jährigen Mann nahe des Haupteingangs der "City Galerie" im Rahmen einer Verkehrskontrolle an. Er hatte zuvor das Einfahrtsverbot in die Verbindungsstraße zwischen der "Morleystraße" und dem Bahnhof missachtet. Die Ordnungshüter baten den Mann um seine Fahrerlaubnis und die Fahrzeugdokumente. Dieser schrie sofort los und schlug um sich. Er versuchte zudem, die Beamten zu treten. Die eingesetzten Polizeikräfte legten dem 57-Jährigen zunächst Handfesseln an und verbrachten ihn anschließend zur Dienststelle. Bei dem Widerstand wurde niemand verletzt. Im Rahmen der Überprüfung der Personalien des 57-jährigen Mannes kam heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad besaß. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Außerdem erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen.

Am Samstagmittag (05.03.2022), gegen 12:00 Uhr kam es bei der Entlassung nach Personalienfeststellung aufgrund eines vorangegangenen Diebstahlsdelikts zur einer Widerstandshandlung eines 33-jährigen Täters. Dieser schlug nach den Polizeibeamten, da diese ihm nicht das sichergestellte Diebesgut aushändigten. Am frühen Samstagabend, gegen 17:40 Uhr leistete eine 36-Jährige bei einer Ingewahrsamnahme Widerstand. Die alkoholisierte Frau hatte zuvor in der Siegener Innenstadt Passanten angepöbelt und gab keine Ruhe. Als sie schließlich zur Polizeiwache gebracht werden sollte, trat die Frau mehrfach nach den Einsatzkräften und beleidigte diese.

Die bei den beiden letztgenannten Widerständen betroffen Personen und Einsatzkräfte wurden nicht verletzt. Die beiden Delinquenten erwarten hier ebenfalls entsprechende Strafanzeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell