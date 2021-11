Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gullideckel entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Gothaer Polizei stellte am Samstagnachmittag im Mühlgrabenweg das Fehlen eines Gullideckels auf der Straße fest. Zum Glück fuhr kein Fahrzeug in den Abwasserschacht. Durch die Gothaer Berufsfeuerwehr wurde im Anschluss ein anderer Deckel eingesetzt, so dass die Gefahr gebannt wurde. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein. (av)

