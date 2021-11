Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Langen Gasse war am Samstagmorgen um 04.20 Uhr das Ziel eines oder mehrere Unbekannter. An der Haustür wurde versucht, diese gewaltsam zu überwinden, was aber nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 250 Euro. Tatzeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 beim Inspektionsdienst Gotha. Die Bezugsnummer lautet: 0278053/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell