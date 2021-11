Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopeddiebe gestellt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In der Lindemannstraße konnten am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr zwei Mopeddiebe auf frischer Tat durch eine Streifenwagenbesatzung der Gothaer Polizei gestellt werden. Die 26 und 29 Jahre alten Männer (polnisch)hatten kurz zuvor in der Nähe einen Roller der Marke Tai Golden gestohlen und noch bei sich. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt. (av)

