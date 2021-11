Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Imbissstand

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Ein noch unbekannter Täter versuchte in der Nacht vom 26. auf den 27. November gewaltsam in einen Imbissstand in der Bürgeraue einzudringen. Dies misslang, jedoch wurde die Eingangstür beschädigt. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0278024/2021 über die Telefonnummer 03621/781124. (av)

