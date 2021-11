Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Fahrradfahrer

Eisenach (ots)

Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Fahrradfahrer in der Mühlhäuser Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,1 Promille. Für ihn war die Fahrt an Ort und Stelle beendet. Dem 37-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (tr)

