Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Algermissen (TK) Am 11.05.2022, gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mitarbeiter der Autobahnmeisterei mit einem LKW der Autobahnmeisterei die Marktstraße in Richtung Hildesheimer Straße. In Höhe der Jahnstraße kam ihm ein Traktor entgegen, der über die Fahrbahnmitte hinauskam. Dadurch kam es zu einer seitlichen Berührung, wodurch der Spiegel an dem LKW beschädigt wurde. Der Fahrer des Traktors setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

