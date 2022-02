Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Thallichtenberg (ots)

Am gestrigen Montag wird bekannt, dass ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Burg Lichtenberg im Bereich des Parkplatzes eine mit Stahldraht umgebenen Steinmauer beschädigte. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand an der Mauer Sachschaden im vierstelligen Bereich. Am Nachmittag habe unmittelbar vor dem beschädigten Mauerstück noch ein beladener Anhänger mit Schrott gestanden. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Sachschaden steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Kusel unter 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell