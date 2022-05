POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Unfall mit zwei leicht Verletzten und 24000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Montag, 30.05.2022, gegen 13 Uhr kam es in der Waldallee in Freiburg-Lehen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand ein geparkter Pkw durch einen abbiegenden blauen Lkw mit blauem Anhänger gestreift. An dem Pkw entstand bedeutender Sachschaden. Der Lkw entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle. Die ...

mehr