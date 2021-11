POL-HB: Nr.: 0813 --Farbschmierereien in Gröpelingen

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Industriehäfen, AG-Weser-Straße Zeit: 30.10.2021 bis 31.10.2021, 18:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Unbekannte beschmierten zwischen Samstag und Sonntag zum Teil großflächig die Fassade eines großen Einkaufszentrums im Ortsteil Industriehäfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag wurden die Schmierereien von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes des Einkaufszentrums in der AG-Weser Straße bemerkt. Sie alarmierten die Polizei. Die Unbekannten schrieben und sprühten auf zum Teil mehr als acht Metern Länge Parolen, wie "Plandemie", "Covid 1984" und "Boykott 3G" an die Fassade und auf den Gehweg. Sie benutzten an mehr als 20 Stellen unter anderem gelbe, blaue und pinke Farbe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

