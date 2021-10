Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Erneut Aufbrüche von Pkws im Stadtgebiet von Karlsruhe

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen Unbekannte in insgesamt sieben Fahrzeuge unterschiedlicher Modellreihen ein. Vier der Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz des Carl-Kaufmann-Stadions in der Hermann-Veit-Straße abgestellt. Des Weiteren wurden Autos in der Ebertstraße, Höhe der St. Michael-Kirche sowie Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Discounters in der Hohenzollernstraße davon betroffen.

In allen sieben Fällen schlugen die Täter die Fensterscheibe der geparkten Fahrzeuge ein und entwendeten die im Fahrzeuginneren aufgefundenen Wertgegenstände.

Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Karlsruhe-West übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0721 666-3611 entgegengenommen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell