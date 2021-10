Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Unfall unter Alkoholeinfluss - Drogenfund bei der Unfallaufnahme

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde ein 34-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Unfall am Freitagabend in Rheinstetten.

Ein 72-jähriger Autofahrer missachtete gegen 21.45 Uhr wohl an der Einmündung Rheinaustraße / Rastatter Straße beim Linksabbiegen den Vorrang des Rollerfahrers. Der Autofahrer war offenbar alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Der Rollerfahrer stürzte von seinem Fahrzeug und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde in der mitgeführten Tasche des Verletzten eine größere Menge an Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.

