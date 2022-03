POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Werkzeuge vom Hof entwendet

Ahaus (ots) - Eine mit Asphalt gefüllte Baggerschaufel haben Diebe in Ahaus-Wüllen entwendet. Zu der Tat kam es in der Bauerschaft Sabstätte zwischen Mittwoch vergangener Woche, 12.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Das Arbeitsgerät lag in einer mit Absperrbaken gesicherten Baustelle am Düwing Dyk. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. Kontakt für Medienvertreter: ...

