Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Rennradfahrer kollidiert beim Überholen mit Kind auf Fahrrad

Freiburg (ots)

Mit seinem Rennrad befuhr am Montagabend, 30.05.2022 gegen 18.30 Uhr ein 49 Jahre alte Mann den landwirtschaftlichen Weg in Höhe Wutöschingen. Dabei näherte er sich von hinten einem Geschwisterpaar im Alter von 10 und 11 Jahren, welche mit ihren Fahrrädern nebeneinanderfuhren. Auf Zuruf des 49-Jährigen fuhr das eine Kind nach rechts ran. Das zweite Kind, ein 11-jähriger Junge, hatte den Zuruf nicht gehört und scherte nach links aus um seine Schwester zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Rennradfahrer, bei dem sich beide leicht verletzten. Beide leicht Verletzten begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrrädern entstand jeweils ein Sachschaden von rund 50 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell