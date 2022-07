Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 06.07.2022

Goslar (ots)

Langelsheim / Astfeld

-Ermittlungen nach Vegetationsbrand

Am 05.07.2022, gegen 21.45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei eine Rauchentwicklung im "Schleeptal" bei Astfeld, im Bereich der Felder südlich der B82, an der Grenze zum Waldgebiet gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass aus noch zu klärenden Umständen eine ca. 6x9 m umfassende Fläche des dort vorhandenen Unterholzes angefangen hatte zu brennen.

Der Feuerwehr gelang es bereits 15 Minuten später, das Feuer zu löschen.

Das Gestrüpp und Gebüsch des Unterholzes war jedoch auf der angegebenen Fläche zerstört. Es entstand geringer Sachschaden. Die durch die Polizei Goslar eingeleiteten ersten Ermittlungen vor Ort werden von dem jetzt zuständigen 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes übernommen.

Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine näheren Erkenntnisse. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

Seesen-Bilderlahe

-Brandermittlungen abgeschlossen

Mit den letzten Vernehmungen wurden in der vergangenen Woche die polizeilichen Ermittlungen zu dem Großbrand, dem am 03.02.2022 das ehemalige Mühlengebäude in der Mühlenstraße in Bilderlahe zum Opfer fiel und der beinahe Menschenleben gefordert hätte, abgeschlossen.

Eine gemeinsam durchgeführte Besichtigung der Brandstelle durch das 1. Fachkommissariat der Polizei Goslar und einem im Auftrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig eingesetzten Sachverständigen hatte bereits kurz nach dem Brand ergeben, dass ein technischer Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ursache ausscheidet.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass mutmaßlich menschliches Fehlverhalten dem Brandausbruch zugrunde liegt.

Die Ermittlungsakte wurde nun der Staatsanwaltschaft Braunschweig übersendet, die über den weiteren Verlauf des Verfahrens entscheidet.

Diese Pressemeldung ergeht in Abstimmung mit der ermittlungsleitenden Staatsanwaltschaft Braunschweig. Etwaige Rückfragen werden ausschließlich von dort beantwortet.

Seesen

-Einbruch beim Stadtmarketing

Im Zeitraum zwischen, 04.07.22, 17.10 Uhr, und 05.07.2022, 05.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Nebeneingangstür in das städtische Gebäude am Jacobsonplatz ein.

Im Inneren suchten sie diverse Räumlichkeiten der Stadt Seesen, des Seesener Stadtmarketings sowie des derzeit dort ansässigen Testzentrums auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen.

Über Art und Umfang des bei der Tat erbeuteten Diebesgutes kann ich derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Die Schadenshöhe steht zudem derzeit noch nicht fest.

Durch ein speziell geschultes Ermittlerteam aus Goslar wurde heute Vormittag eine mehrstündige Spurensuche in den Räumlichkeiten durchgeführt.

Die hierbei gesicherten Spuren werden durch die zuständigen Ermittler nachfolgend ausgewertet und ggf. einer spezialtechnischen Analyse unterzogen.

Personen, die im Tatzeitraum evtl. Beobachtungen in Bezug auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Jacobsonplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Seesen unter der 05381/9440 zu wenden.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell