Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Ihren BMW stellte am Freitag, 26.11.2021 gegen 08.10 Uhr eine 34 Jahre alte Frau auf einem öffentlichen Parkplatz in der Hauptstraße ab. Nach rund einer halben Stunde kehrte sie zu ihrem Auto zurück und bemerkte einen frischen Sachschaden an der Unterseite der Beifahrertür. Laut der 34-jährigen stand nur ein weiteres Fahrzeug, welches weiß war, zum Zeitpunkt des Parkens auf dem Parkplatz. Aus diesem stieg eine Frau mit Kleinkind aus. Am BMW konnten helle Lackantragungen festgestellt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

