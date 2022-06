POL-WAF: Ahlen. Alleinunfall auf der L 547 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots) - Im Zeitraum vom 27.05.2022, 18:00 Uhr bis 03.06.2022, 20:20 Uhr wurde in eine Wohnung in Ahlen, Glückaufplatz/Eckelshof eingebrochen. Unbekannte entwendeten aus dem Schlafzimmer der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Goldschmuck in erheblichem Wert. Die Polizei in Ahlen nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Telefon: 02382-965-0 oder per Email an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

