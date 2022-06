POL-WAF: Neubeckum, abgerissener Anhänger verursachte Schäden

Warendorf (ots) - Am 04.06.2022, gegen 13:55 Uhr befuhr eine 84-jährige Warendorferin mit ihrem VW-Touran die Splieterstraße in Warendorf in Fahrtrichtung Beelen. Als sie einen 83-jährigen Warendorfer überholte, der mit seinem Fahrrad in dieselbe Richtung fuhr, kam es zu einer seitlichen Berührung. Daraufhin verlor der Radfahrer das Gleichgewicht und stürzte. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein ...

