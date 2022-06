Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Dieb flüchtete über das Dach

Warendorf (ots)

Am 03.06.2022 gegen 19:25 Uhr meldete ein Anwohner der Neustraße über Notruf einen Mann auf einem Dach des benachbarten Hauses. Offensichtlich war dieser mit einer dort wohnenden Frau in Streit geraten. Am Einsatzort schilderte die Frau den eingesetzten Polizeibeamten, dass sie Besuch von ihrem 36-jährigen Exfreund aus Versmold gehabt hatte. Nachdem es zwischen den beiden zu dem lautstarken Streit gekommen war, hatte der Versmolder der Frau ein Mobiltelefon und einen geringen Bargeldbetrag entwendet. Anschließend sei er durch ein Dachfenster vom Tatort geflüchtet. Die Beamten fahndeten nach dem Versmolder und spürten ihn in einem Gebüsch nahe der Josefskirche auf. Weil der Mann bereits wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe von der Staatsanwaltschaft gesucht wurde, nahmen ihn die Polizisten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam in Ahlen. Wegen der neuen Tat wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das aufgefundene Diebesgut erhielt die Geschädigte zurück.

