Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 3.06.2022, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-Ring / Warendorfer Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Eine 34-jährige Oelderin befuhr mit ihrem VW Golf den Konrad-Adenauer-Ring in westliche Richtung und bog an der Kreuzung nach rechts in die Warendorfer Straße in Richtung Warendorf ab. Dabei kollidierte ihr Pkw mit dem Fahrrad einer 17-jährigen Ahlenerin. Diese hatte den linken Radweg der Warendorfer Straße in Richtung Innenstadt befahren und beabsichtigt, die Warendorfer Straße an der Ampel zwischen St.-Michael-Gymnasium und ehemaliger Bodelschwinghschule in Richtung Westen zu überqueren. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde auf 800 Euro geschätzt.

