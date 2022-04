Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Neuried - Diverse Verfehlungen

Offenburg (ots)

Den Beamten des Polizeireviers Offenburg gingen im Verlauf des Montagabends gleich mehrere mutmaßliche Verkehrssünder ins Netz. Kurz vor 22 Uhr nahmen die Ermittler in der Schutterwälder Straße einen Ford-Fahrer genauer unter die Lupe. Im Zuge der Kontrolle wies der 29-Jährige mehrere Anzeichen auf, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Ein entsprechender Drogenschnelltest erhärtete den Verdacht. Der Endzwanziger mussten seinen Wagen stehen und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Kurz darauf geriet ein 33-jähriger Fahrer eines Ford in der Straße "Im Seewinkel" in eine behördliche Kontrolle. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht nur unter dem mutmaßlichen Einfluss von Drogen am Steuer seines Wagens unterwegs. Er führte zudem eine kleine Menge Rauschgift sowie ein Messer und eine erlaubnispflichtige Handfeuerwaffe mit sich. Ihm steht nun allerlei Ungemach ins Haus.

Gegen 23 Uhr gerieten letztlich ein 18-jähriger Rollerfahrer und sein ein Jahr jüngerer Sozius in Dundenheim ins Visier der Beamten. Das Duo versuchte zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch wenig später in der Raiffeisenstraße gestellt werden. Hierbei entging den Ordnungshütern nicht, dass der 18-Jährige ohne Führerschein, dafür aber unter dem Einfluss von Drogen am Lenker seines Zweirades gesessen hatte.

Alle Kontrollierten erhalten demnächst unangenehme Post der Staatsanwaltschaft.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell