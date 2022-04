Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Im Kurvenbereich zu nahegekommen

Friesenheim (ots)

Keine Kollision, allerdings eine Leichtverletzte ist die Folge einer Begegnung zweier Radfahrerinnen am Mittwochnachmittag auf einem Fahrradweg der Friedhofstraße hinter der Kirche. Die beiden 16 und 42 Jahre alten Velo-Lenkerinnen befuhren den Radweg gegen 15:10 Uhr in gegensätzlicher Richtung, als sich beide im Bereich einer Kurve zu nahekamen und abbremsten. Durch den Bremsvorgang kam die 42-Jährige zu Fall und verletzte sich im Bereich der Schulter. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden dürfte nicht entstanden sein.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell