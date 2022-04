Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Vorläufig festgenommen

Kehl (ots)

Eine 21 Jahre alte Frau wurde nach einem Diebstahl am Montagmittag in einem Drogeriemarkt in der Straßburger Straße vorläufig festgenommen. Die Frau soll gemeinsam mit einem noch unbekannten männlichen Komplizen Artikel im Gesamtwert von über 1.000 Euro entwendet und anschließend fußläufig das Weite gesucht haben. Einem aufmerksamen Ladendetektiv gelang es, die Frau einzuholen und bis zum Eintreffen der Beamten aus Kehl in Schach zu halten. Gegen die 21-Jährige wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

/ya

