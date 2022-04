Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfall vor Verkehrskontrolle

Gaggenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es Dienstagnacht gegen 00:10 Uhr an einer Tankstelle in der Waldstraße. Zunächst befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Lenker die B462 von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau. In der Waldstraße wollten die Beamten des Polizeireviers Gaggenau den Mercedes einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen. Der 59-Jährige reagierte auf die Anhaltezeichen der Polizeistreife und signalisierte nach rechts in die Einfahrt einer Tankstelle einfahren zu wollen. Vermutlich übersah er hierbei eine leichte Kurve, verlor kurzzeitig die Kontrolle über den PKW und kam anschließend in einem Grünstreifen zu stehen. Beim Aussteigen aus dem verunfallten Fahrzeug konnten bei dem Mann medizinische Probleme festgestellt werden. Bis der Rettungsdienst eintraf, wurde er durch die anwesenden Beamten erstversorgt. Durch einen freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest konnte eine Alkoholisierung ausgeschlossen werden. Zu weiteren Untersuchungen wurde der Mercedes-Lenker in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.500 Euro.

