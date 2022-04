POL-OG: Kehl - Leicht verletzt

Offenburg (ots) - Bislang Unbekannte stiegen Montagnacht in ein Vereinsheim in der Straße "Obertal" ein. Die nächtlichen Besucher verschafften sich gegen 03:45 Uhr wohl über einen Zaun eines Schützenvereins Zutritt auf dessen Schießstand. Nach ersten Erkenntnissen hebelten sie dort einen Holzladen auf, um so in das Gebäudeinnere zu gelangen. Vermutlich aufgrund der ausgelösten Alarmanlage flüchteten die Einbrecher ...

mehr