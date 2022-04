Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Krefelderin von Exhibitionist belästigt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (31. März 2022) war die 21-Jährige zu Fuß am Preußenring in Richtung Nordwall unterwegs. Gegen 7:30 Uhr kam ihr ein Mann auf dem Gehweg entgegen, der sich ihr unvermittelt in schamverletzender Weise zeigte. Anschließend flüchtete der Mann, und die Krefelderin suchte eine Polizeiwache auf, um Anzeige zu erstatten.

Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, hat ein "südländisches Erscheinungsbild", kurze dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Er trug eine graue Hose, ein weißes Oberteil und eine braunrote Jacke.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (101)

