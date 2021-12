Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Grünberg: Frau erschossen in Wohnhaus aufgefunden

Gießen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Gießen,

und des

Polizeipräsidiums Mittelhessen,

Heute Morgen (30.12.2021) nahmen Polizisten einen 64-jährigen Mann fest. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Gießen ermitteln wegen des Verdachts des Totschlags.

Gegen 02.00 Uhr meldete sich der Rechtsanwalt des Festgenommen und teilte mit, dass es in Grünberg zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil der von seinem Mandanten getrennt lebenden Ehefrau gekommen sei. Sein Mandant wolle sich der Polizei stellen. Daraufhin nahmen die Beamten den 64 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen am Tatort in Grünberg fest und entdeckten zudem im Haus den Leichnam einer 48-jährigen Frau, der augenscheinlich mehrere Schussverletzungen aufwies.

Der Erkennungsdienst der Polizei untersuchte den Tatort. In diesem Zusammenhang wurde eine Handfeuer- und eine Langwaffe sichergestellt.

Der Leichnam soll voraussichtlich noch heute obduziert werden.

Darüber hinaus wird die Staatsanwaltschaft Gießen den Beschuldigten am Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorführen und den Erlass eines Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des Totschlags beantragen.

Die genauen Tathintergründe sind noch unklar und bedürfen weiterer Ermittlungen.

