POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Einbruch in Kindertagesstätte

Ein 48-jähriger Renault-Fahrer war am Montagmittag samt anhängendem Bootstrailer in der Rammersweierstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich gegen 16 Uhr der Anhänger vom Auto und kollidierte mit einem entgegenfahrenden VW auf der Gegenfahrbahn. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

