Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Überfall auf Fast Food Restaurant

Speyer (ots)

Am 31.01.2022, gegen 23:00 Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf eine Fast Food Restaurant Filiale in der Iggelheimer Straße in Speyer. Ein unbekannter Mann betrat den Gastraum und ging direkt zur Kasse. Dort bedrohte er einen Angestellten mit einer Pistole. Während der Mitarbeiter in den hinteren Teil des Gebäudes rannte, versuchte der Täter erfolglos die Kasse zu öffnen und flüchtete anschließend.

Während des Überfalls befanden sich keine Kunden im Restaurant. Zwei weitere Mitarbeiter befanden sich im hinteren Bereich der Küche. Die sofort alarmierten und eintreffenden Polizeibeamten suchten die nähere Umgebung ab, allerdings ohne Erfolg.

Der unbekannte Täter war etwa 1,75 m groß. Er hatte eine normale Statur und dunkle Augenbrauen. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einem dunklen Winterschal über der unteren Gesichtshälfte, einer dunklen Wollmütze, dunklen Wollhandschuhe und dunklen Schuhe.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

