Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Seitenscheibe von Mercedes eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 30.01.2022 auf den 31.01.2022 schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Mercedes ein, der am Bahnhof in Mundenheim in der Wattstraße geparkt war. Durch das entstandene Loch hindurch betätigte er die innenliegende Türentriegelung und öffnete die Tür. Ob und was gestohlen worden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.

