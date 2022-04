Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Durch Navi fehlgeleitet - Stahlwerkbrücke gesperrt

Kehl (ots)

Der ortsunkundige Fahrer eines Sattelzugs hat sich am Dienstagmorgen offensichtlich von seinem Navi fehlleiten lassen und 'strandete' auf der Stahlwerkbrücke in der Graudenzer Straße. Dort 'entwurzelte' das Schwergewicht kurz vor 7:30 Uhr einen verankerten Eisenpfosten, der sich schließlich im Unterboden des Brummis verkeilt hat. Derzeit ist die Stahlwerkbrücke gesperrt. Ob durch das Malheur das Bauwerk einen Schaden davongetragen hat, muss erst noch von Mitarbeitern des Tiefbauamts beurteilt werden. Aufgrund der Enge des Übergangs ist die Stahlwerkbrücke lediglich für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen zugelassen. Der Sachschaden am Sattelzug dürfte nach einer ersten Schätzung im Bereich von etwa 10.000 Euro liegen. Ein möglicher Schaden an der Brücke ist derzeit noch nicht abschätzbar.

/wo

