Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung Nr. 132: Brand in Pizzeria - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Mittwoch (27. April 2022) gegen 2:50 Uhr brannte es in einer Pizzeria auf der Bahnstraße. Wir berichteten darüber in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/5206912

Die Staatsanwaltschaft sowie die Polizei Krefeld ermitteln nun wegen vorsätzlicher, schwerer Brandstiftung. In diesem Zuge richtet sich der Tatverdacht gegen zwei männliche Personen, die in der Tatnacht beobachtet wurden. Wir bitten erneut Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (170)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell