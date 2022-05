Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Sicher unterwegs mit dem Fahrrad, Pedelec und E-Bike: Infostand der Polizei Krefeld am Hülser Markt

Krefeld (ots)

Am Samstag (21. Mai 2022) steht die Polizei Krefeld im Rahmen einer Schwerpunkt-Aktion mit einem Infostand vor der Kirche am Hülser Markt. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr überprüfen die Experten die Fahrräder der Bürgerinnen und Bürger auf Verkehrssicherheit und geben wertvolle Tipps zum Thema "Diebstahlschutz für Fahrräder, Pedelecs und E-Bikes". Zusätzlich können sich Interessierte vor Ort zum Thema "Seniorensicherheit" informieren. (167)

