Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem-Lehmheide: Autofahrer schneidet Fahrradfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am späten Montagabend (16. Mai 2022) gegen 21:10 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Krefelder die Kölner Straße in Richtung Fischeln. Hinter der Melanchthonstraße schnitt ein Autofahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, den Fahrradfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 28-Jährige aus und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Autofahrer entfernte sich ohne anzuhalten. Bei dem Auto handelt es sich um einen schwarzen 3er oder 5er BMW neueren Baujahrs. Das Kennzeichen mit Krefelder Städtekennung war lediglich vorne angebracht. Der Autofahrer ist 20 bis 30 Jahre alt. Er trug schwarze Kleidung und hatte einen Vollbart.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (166)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell