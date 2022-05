Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Frau auf der Straße beraubt - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Am Montag (16. Mai 2022) wurde eine Frau in Hüls auf offener Straße beraubt. Die Täter flüchteten mit einem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 16:41 Uhr rief eine Passantin bei der Polizei an und meldete, dass eine Frau auf der Bruckerschen Straße in Hüls überfallen wurde. Vor Ort trafen die Polizisten auf die 87-jährige Geschädigte. Es konnte ermittelt werden, dass ein Mann der Frau die Kette vom Hals gerissen hatte und danach in ein Auto gestiegen und das Auto sich dann in Richtung Steeger Dyk entfernte. Die Kette wurde bei der Handlung zerrissen, wodurch er nur einen Teil der Kette mitnahm. Die geschädigte Frau wurde bei der Tat zum Glück nicht verletzt.

Der Täter ist nach der Handlung als Beifahrer in ein graues Auto, eine Limousine gestiegen, so dass zumindest eine weitere Person an dem Raub beteiligt war. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Es liegt nur eine Beschreibung des Mannes vor, der die Kette vom Hals der Frau gerissen hatte. Er soll ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Er hatte kurze Haare und war mit einer kurzen braunen Hose und einem grauen Oberteil bekleidet gewesen. Ferner trug er eine graue Kappe. Zu dem Auto sind bisher keine weiteren Einzelheiten bekannt.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (163)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell